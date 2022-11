Migranti | le Ong pronte a ripartire | «Siamo in mare perché i governi hanno smesso di soccorrere»

(Di lunedì 14 novembre 2022) Chi in Spagna, tra Barcellona e il porto di Burriana, chi in Francia, le navi umanitarie che fanno ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale in questi giorni sono tutte ferme, in porto. Non per l’attesa del decreto anti salvataggi annunciato dal governo Meloni e dal ministro Matteo Piantedosi, assicurano, ma per riorganizzarsi e. Quasi tutte le imbarcazioni umanitarie più note, infatti, sono state coinvolte nel braccio di ferro col governo italiano delle ultime tre settimane e ora, dicono,bisogno di recuperare forze, oltre a provviste, e di rinnovare gli equipaggi. «Tempo pochi giorni», assicurano, «e saremo di nuovo in». Lo sbarco a Catania di Geo Barens Foto di Candida Lobes per Msf E’ così per la Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere, bloccata per diversi giorni a Catania, fino alla ...

La gestione dei migranti è un tema politico per il governo Meloni e viene usato e rivendicato - ... sue sono le anticipazioni su provvedimenti non ancora varati per la guerra alle Ong. Antonio Tajani, ha dichiarato che l'Italia sul dossier migranti ha chiesto "una riunione ... Per quel che riguarda le Ong, Tajani ha invitato a valutare caso per caso: che "non è che c'è una regola, ... Migranti, 16 navi e 5 aerei per pattugliare il Mediterraneo: ecco la flotta delle Ong E così con il governo greco, noto per il modo non esattamente liberale col quale tratta sia i migranti sia l'opposizione interna, con Malta e Cipro, insomma coi "falchetti" del sud, ha imbastito un ...