GF Vip | spunta la possibile data della finale

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il GF Vip 7 sta entrando sempre più nel vivo e proseguirà anche nei primi mesi del 2023:l’ipoteticaIl GF Vip di Alfonso Signorini sta convincendo tutti. Ancora una volta il pubblico di Canale Cinque ha accolto con grande entusiasmo il reality, nonostante il caos inziale per la questione Marco Bellavia che sembrava aver indirizzato la settima edizione in maniera storta. Piano piano i telespettatori hanno iniziato ad affezionarsi alle vicende di Cinecittà e gli ascolti hanno convinto tutti, persino Pier Silvio Berlusconi, che si è espresso positivamente sul programma. Sicuramente il format continuerà ad andare in onda anche nei primi mesi del 2023, e nelle scorse ore èta unaper ladi questo quarto ...