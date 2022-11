Gf Vip | Giulia Salemi parla del tumore sconfitto quando aveva 4 anni | “Per molti anni non mi sono piaciuta | poi è arrivato Pierpaolo Pretelli”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 14 novembre 2022)ha fatto una confessione mai fatta prima durante un importante dibattito sulla chirurgia estetica e l’utilità di essa ai fini della guarigione. L’intervento dell’influencer c’è stato durante il «Tempo della Salute» in cui Marco Iera, specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica e Francesco Stagno d’Alcontres, presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica, hannoto del tema in maniera approfondita. In particolare,hato di quel periodo buio,, a quattro, ha dovuto affrontare un. Si è aperta così al Corriere:avevo quattroho affrontato un’operazione per un ...