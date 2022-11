Fano | giovane mamma uccisa a coltellate dal marito

È stata trovata senza vita Anastasia Alashri , ladonna di cui ieri era stata segnalata la scomparsa a. Il cadavere è stato rinvenuto lungo il torrente Arzilla . Si tratta di unaucraina , cameriera in un ristorante della città. ...Lalavorava in un ristorante di. Ieri non era andata al lavoro ed è stato dato l'allarme. Per tutta la serata è stata cercata fino a quando, stamattina, i vigili del fuoco e i ...Si chiamava Anastasiia Alashri, la 23enne ucraina uccisa a coltellate a Fano, probabilmente dall'ex marito che è ...Il presunto autore, l’ex marito, un pasticciere egiziano, è stato bloccato alla stazione di Bologna. La giovane lavorava in un ristorante di Fano. Ieri non era andata al lavoro ed è stato dato ...