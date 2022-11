Delusione Maneskin | la conferma è ufficiale | i fan rimangono spiazzati

per il favorito della vigilia Harry Styles: aveva raccolto sette nomination sulle venti disponibili, ma ha vinto solo come Best Live (e come Best Uk Act, il premio che ogni Paese ...per Harry Styles che, nonostante sette nomination, si afferma solo come "Best Live". E momento d'oro per i PinguiniTattici Nucleari che dopo aver dominato l'estate con i singoli Giovani ...Congratulazioni! I Pinguini Tattici Nucleari hanno vinto il Best Italian Act degli MTV EMA 2022: congratulazioni! La band era in lizza nella categoria dedicata al… Leggi ...E' Taylor Swift la regina degli MTV EMAs 2022. A Dusseldorf, in Germania, per i premi europei della musica l'artista statunitense ha fatto man bassa di riconoscimenti. Ne ha portati a casa quattro, su ...