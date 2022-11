ATP Finals 2022 | inizia il girone rosso | derby russo tra Medvedev e Rublev | Djokovic parte con Tsitsipas

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) Seconda giornata di ATPal Pala AlpiTour di Torino; dopo il via delverde, che ha visto le vittorie di Casper Ruud su Felix Auger-Aliassime e di Taylor Fritz su Rafa Nadal, è il momento del, da tutti considerato come ‘il gruppo di ferro’ per la contemporanea presenza di tre campioni di questa manifestazione. La giornata si aprirà con ila tinte russe tra Daniiled Andrey; per entrambi ilnon è stato un anno da sogno, nonostante possano vantare sei titoli in stagione. Il torneo di fine anno potrebbe rappresentare per entrambi un’occasione di riscatto; negli scontri diretti è il vincitore degli US Open 2021 ad essere nettamente avanti con quattro vittorie in cinque occasioni, ma ...