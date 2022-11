Istanbul | esplosione in centro | 6 morti e 81 feriti ' Forse bomba detonata a distanza'

Lo dichiara il ministro della Giustizia. Erdogan: 'Vile attentato'. Scene di panico nella centralissima via dello shopping, corpi a terra. Isolata l'area. Tajani: non risultano italiani ...Video su questo argomento Attentato a, il tremendo video dell'tra la folla 'Nessun attacco sarà in grado di spezzare la determinazione e la resistenza della Turchia'. Lo ha ...L’attivismo turco in politica estera moltiplica le piste per individuare la matrice dell’attentato a un anno dalle elezioni ...Una forte esplosione nel centro di Istanbul, in Turchia, c’è stata intorno alle 16.20 ora locale (le 14.20 in Italia). Sei le persone morte ed 81 quelle ferite, secondo quanto riferito dalle autorità ...