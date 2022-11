Fiorentina | Italiano | 'Gonzalez? Un giocatore che non c'è con la testa è come un infortunato'

AGI - Un autogol di Milenkovic al 92' regala al Milan un successo pesantissimo contro la. A San Siro finisce 2 - 1 a tempo praticamente scaduto, dopo il botta e risposta tra ...di...Così Vincenzodopo il ko della "sua"sul campo del Milan, per 2 - 1. "Siamo venuti qui per non consegnare i palloni a loro, con la personalità di non buttare via il possesso. Nel ...Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha commentato così a DAZN la sconfitta contro il Milan: Sulla partita: "Nel primo tempo siamo stati più ordinati, nella ...Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la partita col Milan: “Nel primo tempo siamo stati ordinati, dove abbiamo fatto meglio del ...