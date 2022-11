Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo | spuntano i veri motivi dell’addio | solo ora la verità

Queste le parole di, che, attraverso le sue stories di Instagram, ha deciso di fare chiarezza in merito alla sua storia, ormai terminata, col suo ex marito Salvatore Di Carlo. Quest'...Il matrimonio trae Salvatore Di Carlo è finito ma i gossip intorno alla questione stanno impazzando. Per questo l'ex tronista di Uomini e Donne per la prima volta ha deciso di esporsi, spiegando cosa è ...Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo non sono più una coppia da ormai qualche mese. Nonostante la loro sia stata una delle storie più passionali del trono classico di Uomini e Donne e abbiano resistito a ...Una coppia celebre di Uomini e Donne scoppiata per i ripetuti tradimenti di lui. Il racconto della donna Dallo studio di Uomini e Donne nel corso degli anni sono uscite mano nella mano diverse coppie; ...