Juventus | Gazzetta | “Odriozola | che idea per il futuro”

Leggi su seriea24

(Di sabato 12 novembre 2022)- Come riporta ad oggi lala squadramette tutto su quel che sarà la squadra delad oggi.: “Ordizola, cheper il” “Pista spagnola Nel frattempo latiene calda anche la pista, 26 anni, terzino destro di spinta molto abile nella fase offensiva tornato in estate al Real Madrid: zero presenze finora in questa stagione tra Liga e Champions League e un malumore latente che lo sta portando a valutare altre possibilità. Anche in questo caso la Signora punterebbe al prestito, al massimo con un’opzione per il riscatto, ma va capito se gli spagnoli siano intenzionati ad accontentare il giocatore. Di sicuro i buoni ...