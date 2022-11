Genshin Impact | Primogems GRATIS con il nuovo evento in stile Pokèmon

(Di sabato 12 novembre 2022) Se giocate a, sarete lieti di sapere che è disponibile uncon, grazie al quale potete guadagnare la valuta da spendere nei banner dei personaggi e armi oltre Mora, Libri ed altro ancora, a seguire tutti i dettagli. Diventate allenatori di Fungi incon ilIlè già disponibile, dopo aver completato le missioni storia associate, dovrete cimentarvi in varie attività per ricevere le ricompense, vale a dire cattura dei Fungi, evoluzione dei Fungi e combattimento contro allenatori o nemici. La prima cosa da fare, dopo aver portato a termine le missioni, è quella di dirigerevi sulla mappa nei luoghi ...

La versione 3.2 diintitolata Akasha Pulses, the Kalpa Flame Rises è finalmente su tutte le piattaforme. L'aggiornamento aggiunge due nuovi personaggi: l'attesissima Nahida , personaggio a cinque stelle (...La versione 3.3 diintrodurrà alcune delle novità più attese dai fan free - to - play, inclusa anche una nuova feature completamente unica che proporrà uno stile di gameplay completamente differente, per ...La cosplayer italiana nota con il nickname di Soyu Geggy ha condiviso una sua meravigliosa interpretazione di Yelan da Genshin Impact.Layla è uno dei nuovi personaggi in arrivo nella versione 3.2 di Genshin Impact, ecco tutti i dettagli sulla guerriera.