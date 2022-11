Ucraina | Mosca | “Ritiro da Kherson completato” I soldati ucraini sono entrati in città

(Di venerdì 11 novembre 2022) È ricomparsa la bandieranel centro didopo la ritirata precipitosa delle forze russe, completata a poche ore dall’annuncio di. A innalzarla alcuni partigiani che già erano presenti inall’ingresso dei priminel centro dell’unico capoluogo ucraino catturato dalle forze russe dall’inizio dell’invasione lanciata il 24 febbraio scorso. In tarda mattinata era arrivata la conferma didelcompleto delle forze russe dalla riva occidentale del fiume Dnipro e dalla stessadi, considerata di importanza strategica per la difesa della Crimea. Le forniture idriche al territorio annesso alla Federazione Russa nel 2014 passano infatti a poche decine di chilometri ...

14.00:fine guerra a obiettivi raggiunti "L'operazione militare speciale inpuò finire con il raggiungimento dei suoi obiettivi, o il raggiungimento degli obiettivi attraverso negoziati di pace,...La regione, comunque, rimarrà parte della Russia, nonostante la ritirata delle truppe didalla città. 'Non ci sono e non ci possono essere cambiamenti' su questo, ha affermato il portavoce del ...Quando finirà la guerra tra Russia ed Ucraina iniziata lo scorso 24 febbraio con l’invasione delle truppe di Mosca nel Donbass A ...Kiev, 11 nov. (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky ha detto di non credere alla prospettiva di negoziati di pace con la Russia finché Mosca continuerà a parlare nella lingua degli ultimatum. In un’intervi ...