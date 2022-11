Sylvester Stallone aggiorna sulle condizioni di salute di Bruce Willis

(Di venerdì 11 novembre 2022)hato sullo stato didel collega e amico di vecchia data, che aveva annunciato un obbligato ritiro dalle scene lo scorso marzo. La star di Rocky, intervistato dal The Hollywood Reporter, ha condiviso un pensiero affettuoso per l'amico di vecchia datadopo averlo sentito "isolato". È dallo scorso marzo, infatti, che la notizia dell'aggravarsi dell'afasia, una malattia cognitiva che causa un disturbo del linguaggio, ha messo definitivamente un punto alla carriera pluridecennale dell'attore. Lo vedremo sul grande schermo ancora per alcuni film che è riuscito a girare prima che le suedilo ...

