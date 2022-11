Nato | un miliardo da investire in startup Ecco come vuole spenderlo

(Di venerdì 11 novembre 2022) Nel 2023 l'Alleanza atlantica lancerà il suo acceleratore per tecnologie di frontiera, Diana, e un fondo innovazione. Via ai colloqui con multinazionali e venture capital per finanziare la ricerca nel deep tech

... col Partito Comunista più numeroso del mondo col suodi iscritti forzati. E il segretario ... è per caso Zelenskij, il pupillo dell'Occidente, è per caso laChi tra questi può ritenersi ......andrà all'asta mercoledì prossimo da Christie's e dovrebbe raggiungere il record di undi ... Più della metà delle sue donazioni sono andate a Seattle, la città dove è, e allo stato di ...Tutte le risorse saranno indirizzate a fronteggiare la situazione contingente che non può essere definita in altro modo se non critica ...È iniziata lo scorso 31 ottobre e si concluderà oggi 10 novembre 2022 presso il Comando NATO DACCC di Poggio Renatico, l’Esercitazione Poggio Dart 2022 (PODA 22): con la partecipazione di quattro ...