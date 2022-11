Inter | Gosens assicura | “Momento difficile passato | puntiamo in alto Grazie a Gasperini sono quello che sono”

(Di venerdì 11 novembre 2022) “Ilpiùdella stagione è già, l’deve avere l’ambizione di puntare più inpossibile. La stagione è ancora lunga, nessuno sa come andrà, ma noi siamo pronti per affrontare tuttoche arriverà“. Queste le parole di Robinnell’vista rilasciata a 1 vs 1 di Dazn. L’esterno sinistro, in gol nel turno infrasettimanale contro il Bologna, sarà ora atteso dalla sfida contro l’Atalanta, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, permettendogli anche di entrare nel giro della Nazionale della Germania: “Èse ho avuto una crescita pazzesca, mi ha insegnato cose che non sapevo di essere capace di fare. In Italia...

Senza di lui non sarei all'' AMBIZIONE - 'Il momento più difficile della stagione lo abbiamo già passato, ne siamo usciti bene. Dobbiamo avere l'ambizione di andare il più in alto possibile. ...1 Atalanta -è una partita speciale per Robin. L'esterno sinistro tedesco ha dichiarato a Dazn : 'Il momento più difficile della stagione è passato, dobbiamo avere l'ambizione di puntare al massimo. ...Il tedesco ritrova l'Atalanta: 'Con Gasperini sono cresciuto in modo pazzesco' MILANO (ITALPRESS) - 'Il momento più difficile della stagione è ...Sono arrivato come uno sconosciuto e sono diventato un nazionale, uno da Serie A" L'INTER - "Essere qui è una felicità enorme, sono in una delle squadre più forti al mondo. Questo mi rende orgoglioso.