Designazioni Serie A | Juventus-Lazio a Massa | Atalanta-Inter a Chiffi

(Di venerdì 11 novembre 2022) Learbitrali della quindicesima giornata del campionato diA 2022/2023. L’ultima giornata prima della lunga sosta dovuta ai Mondiali in Qatar, il massimo campionato italiano infatti riprenderà a giocare mercoledì 4 gennaio in un turno infrasettimanale. Ecco le scelte del designatore della Can Gianluca Rocchi. per Napoli-Udinese è stato designato Giovanni Ayroldi che mercoledì scorso aveva arbitrato Sassuolo-Roma. Per il big matcha fischiare sarà Davidedella sezione di Imperia mentre adci sarà Daniele-. Infine per Milan-Fiorentina Rocchi ha scelto Simone Sozza della sezione di Seregno. EMPOLI – CREMONESE Venerdì 11/11 h. 20.45 DIONISI PRETI – DE MEO IV: PERENZONI VAR: ...

Si gioca la 13 iornata, domenica pomeriggio, sui campi del girone A diD . Turno casalingo per il Bra che riceve all'Attilio Bravi il temibile Vado , terzo in ... PARTITE EARBITRALI ...La partita tra Grosseto e Sangiovannese, che andrà in scena allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto domenica 13 novembre alle ore 14:30, sarà affidata a Gianmarco Vailati di Crema, che sarà coaudiuvato ...Le parole non sono nostre. Nemmeno del ternano Matteo Bottegoni , uno dei quattro assistenti umbri in serie A, che in una recente riunione tecnica ...