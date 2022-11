Wired Italia

... ma solo qualche settimana fa The Watcher veniva vista per 125 milioni di ore, e qualche settimana primaaveva registrato 106 milioni di ore. Questi dati sono più paragonabili al lancio di ...Nel frattempo però, lo sapevate che2 Dojon Rising è finalmente disponibile Qui il nostro articolo dedicato. Tags corto reatggi World of Warcraft Cobra Kai, il cast fa da tester di 5 gadget per le arti marziali Gamereactor Italia. Guarda i trailer più recenti dedicati ai videogiochi, ma anche le nostre ultime interviste dalle fiere e dalle convention più importanti del mondo. Gamereactor utilizza i cookie pe ...Nel corso di un recente intervento in un podcast, Ralph Macchio ha voluto stuzzicare in fan sulla possibilità, o meno, di un rinnovo per la stagione 6 di Cobra Kai.