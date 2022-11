Baby Romero fa salire la Lazio al 2° posto

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il talento compirà 18 anni fra una settimana, il suo gol piega un Monza tenace. Intanto in casa Roma è polemica per le parole di Mourinho su un suo giocatore (non l'ha citato ma dovrebbe essere l'olandese Karsdorp)

Commenta per primo La Serie A monopolizza le prime pagine dei quotidiani sportivi. Arriva la Juve: 'Fateci largo!'. Lazio in volo: il(pupillo di Messi) entra e segna, ancora cori antisemiti nella Curva Nord dello stadio Olimpico . Napoli capolista da record a tre stelle: Osimhen, Kvara & C., il boom in attacco è da big ...... anche se la Lazio è riuscita a venirne a capo nel finale grazie a un gol del giovane, 17enne (ne compirà 18 settimana prossima) lanciato da Sarri al posto di Cancellieri. Ilargentino ... La Lazio si trova al secondo posto a pari punti con il Milan e a -8 del Napoli capolista grazie alla rete del baby Romero. E' stata una vittoria sofferta, ma dopo il derby ..."I report gli attribuiscono cinque cross, ma non ne ricordiamo uno particolarmente pericoloso. Corre e si sbatte, però non brilla per incisività". Così oggi La Gazzetta dello Sport sceglie un voto ins ...