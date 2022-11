Aereo dirottato sull’Italia per allerta terrorismo | volo Emirates costretto a tornare ad Atene | cos’è successo

(Di venerdì 11 novembre 2022) Un Boeing 777 di, decollato ade diretto a New York, è statoin Grecia mentre si trovava sopra la Sardegna. A bordo c’erano 246 persone (228 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio). A far scattare l’, lanciata dalle autorità elleniche, era stata la segnalazione di una presunta persona sospetta a bordo. Dopo i controlli effettuati su tutti i passeggeri, le forze dell’ordine del Paese balcanico hanno accertato che si è trattato di un falso allarme. La segnalazione relativa al Boeing 777 delladiretto a New York, secondo quanto si apprende, è arrivata alle autorità italiane dai colleghi greci che avevano segnalato la presenza a bordo di un possibile sospetto. In quel momento ilsi trovava sulla Sardegna. L’Italia ha ...

Per tutto il tempo che è rimasto nello spazioitaliano, il velivolo è stato monitorato e i piloti non hanno chiesto alle autorità italiane di poter atterrare. Allarme su un volo per Dubai A ...L'ha effettuato alcuni giri tra Olbia e Alghero, al nord della Sardegna, in attesa dell'autorizzazione da parte della Francia a proseguire il viaggio. Ma l'autorizzazione è stata negata. ...In quel momento il volo si trovava sulla Sardegna. L’Italia ha segnalato l’allerta alla Francia che ha chiuso lo spazio aereo e così il volo Emirates, dopo aver effettuato alcuni giri sul nord della ...L'aereo, un Boeing 777 Emirates diretto verso New York, è tornato in Grecia. Non si esclude la presenza di una persona sospetta a bordo, in corso indagini delle autorità aeronautiche.