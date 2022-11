Sport in tv oggi | giovedì 10 novembre | programma e orari di tutti gli eventi

(Di giovedì 10 novembre 2022) Loin tv di10: ecco il, glie la copertura televisiva digliivi del giorno. Si parte nella notte con lo spettacolo del basket Nba, ma i protagonisti saranno calcio e tennis. A Milano proseguono le Next Gen Atp Finals con Musetti, Passaro e Arnaldi, mentre a Glasgow la Billie Jean King Cup con l’Italia opposta al Canada. Si conclude inoltre la penultima giornata della Serie A prima della sosta per il Mondiale. Spazio anche a Liga, Eurolega e Champions League di volley. Di seguito il, glied i canali televisivi nel dettaglio di10Face.

