(Di giovedì 10 novembre 2022) La star di-Chi e La Leggenda dei Dieci AnelliLiu ha recentemente parlato dei piani per ildelMarvel. Curiosi di scoprire qualcosa in più suldi-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli?la star delMarvelLiu lo è. Di certo, si augura di continuare ancora a lungo a realizzare queste pellicole, ma vediamo cosa ha detto in merito al prossimo capitolo in una recente intervista. "Credo di saperne tantotutti gli altri, alla fine, no? Ci sarà un, e questa parte penso fosse ovvia, ma è statoannunciato ufficialmente" ha raccontato l'attore ai microfoni di Comicbook, quando gli è stato chiesto qualche aggiornamento sul ...

Movieplayer

Curiosi di scoprire qualcosa in più sul sequel die La Leggenda dei Dieci Anelli Anche la star del film Marvel Simu Liu lo è. Di certo, si augura di continuare ancora a lungo a realizzare queste pellicole, ma vediamo cosa ha detto in ...- Pubblicità - Come molti di voi sapranno, è già stato confermato che il regista die la Leggenda dei Dieci Anelli , Daniel Destin Cretton , dirigerà Avengers: The Kang Dynasty , ma rimane libera una poltrona molto ambita che non è stata ancora occupata , ovvero quella ... Shang-Chi, Simu Liu sul sequel: "Ne so quanto voi, ma ne farei anche 40 di questi film" Simu Liu, star di Shang-Chi, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito ad Avengers: The Kang Dynasty: anche lui sarà presente nella pellicolaIn occasione dell'uscita di Black Panther 2, Ryan Coogler e Kevin Feige rispondono alle voci sulla regia di Avengers: Secret Wars ...