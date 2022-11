Serie A | arbitri | le designazioni di Napoli-Udinese e degli altri anticipi

(Di giovedì 10 novembre 2022) L'AIA ha da poco diramato learbitrali per glidella 15esima giornata. I match in questione sono Empoli-Cremonese,...

Sky Sport

Sono state pubblicate le squadre arbitrali degli anticipi della 15esima giornata diA. Napoli Udinese ad Ayroldi Sono stati designati gliper gli anticipi della 15esima giornata diA. Ecco il comunicato ufficiale da parte dell'AIA. EMPOLI ......cara al Presidente Costantino giocò una tiratissima gara d'andata della finale playoff per la... Ferrara: Claudia Angelucci " Martin Polenta CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA. IT Articoli ... Arbitri Serie A, le designazioni per la 14^ giornata (ANSA) - ROMA, 10 NOV - Giovanni Ayroldi arbitrerà l'anticipo della 15/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A fra Napoli e Udinese ... ore 20,45) verrà arbitrato da Ivano Pezzuto di ...Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno gli anticipi della 15ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma venerdì ...