Occupazione abusiva di case a Pizzofalcone | 16 sgomberi

Leggi su 2anews

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sono 17 in totale le persone indagate per l’di 16 immobili all’interno del plesso di edilizia pubblica in via Egiziaca a, a Napoli. Decreti di sequestro preventivi sono stati eseguiti dalle forze dell’ordine nei confronti di 17 persone, occupanti abusivi di 16 immobili all’interno del plesso di edilizia pubblica di via Egiziaca