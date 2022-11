Niente business senza regole. Il gioco legale ha bisogno di una svolta

(Di giovedì 10 novembre 2022) Crescere, facendo tesoro delle esperienze del passato. L’industria delsta lentamente lasciandosi alle spalle i due anni più difficili della sua storia. Prima la pandemia, con le sale chiuse e anni di fatturato gettati al vento. Poi, adesso, l’impennata dei costi legati all’energia che volente o nolente non potrà non impattare su un comparto che nel solo trimestre aprile-giugno 2022 ha garantito allo Stato italiano oltre 3 miliardi di entrate, quasi 11 nei primi nove mesi dell’anno. Il messaggio emerso ieri sera in occasione del convegno Giocare da grandi. Analisi, prospettive e scenari del settore delpubblico, organizzato da Formiche, era abbastanza chiaro. Per battere sul tempo la crisi, qualunque essa sia, servono investimenti ma soprattuttocerte e chiare. Perché non c’è ...

Maremosso

L'agenda economica del Grand Old Party (GOP) è senza dubbio più favorevole al, a chi ...meglio di una paralisi istituzionale garantirebbe tutto questo. E tutti sanno che la destra non ......la sfida della transizione ecologica vista come un'opportunità per trasformare il proprio... solo un 14% ammette di non essere perattento. Tre aziende su quattro (il 76%) sono ... Il ritorno dei biglietti da visita Crescere, facendo tesoro delle esperienze del passato. L’industria del gioco legale sta lentamente lasciandosi alle spalle i due anni più difficili della sua storia. Prima la pandemia, con le sale chi ...Non ci sarà una ripartenza di HiSilicon, la divisione chip di Huawei, dalla quale sono scaturiti negli anni passati i SoC Kirin per smartphone: l'indiscrezione circola da qualche mese, con le ultime v ...