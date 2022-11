Jana | studentessa trans a Cagliari | «Mi è capitato decine di volte di essere chiamata al maschile | difficile essere capiti»

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il racconto di una diciottenne che sta frequentando l’ultimo anno di liceo in Sardegna. «Mi sento fortunata, mi accettano: ma tanti amicicostretti a lasciare la scuola». Il percorso: «Non è facile ottenere la diagnosi giusta per avere la carriera alias»

Corriere della Sera

È rimasto traumatizzato, tanto quanto i testimoni diretti.", raccontaMahmoud,alla Lebanese American University di Beirut. "Il 4 agosto mi trovavo a casa. Vivo in montagna, ma l'...... lo scettro è stato assegnato ad Anna Linnikova,22enne dell'università di San ...Galanina, 19 anni, Cheboksari Miss Russia 2022 Nata in una famiglia numerosa,ama fin da piccola ... Jana, studentessa trans a Cagliari: «Mi è capitato decine di volte di essere chiamata al maschile, difficile... Il racconto di una diciottenne che sta frequentando l’ultimo anno di liceo in Sardegna. «Mi sento fortunata, mi accettano: ma tanti amici trans costretti a lasciare la scuola». Il percorso: «Non è fac ...