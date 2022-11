Di quanto caleranno le prossime bollette di luce e gas | la promessa del governo

(Di giovedì 10 novembre 2022) Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, dà una buona notizia agli italiani sulla crisi dell'energia e il caro: “Siamo - dice a Porta a Porta - riusciti a garantire un livello di tutela per il gas e per l'elettricità e in mercato tutelato. Questo vuol dire che si è riuscito a stabilizzare il prezzo e ottenere una riduzione delledel 20-30% già dalle. Le famiglie così non avranno sorprese insostenibili”. Chi storce il naso per l'azione delMeloni è invece la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi, intervistata sempre da Rai1: “Ieri in Parlamento abbiamo permesso, con il nostro sì alla variazione di bilancio, che oggi il CdM varasse il decreto che proroga alcune misure importanti per contrastare il caro ...

La vera svolta si avrà in un secondo momento quando i dati hard relativi all'inflazione... Per quanto riguarda l'inflazione, negli Stati Uniti osserviamo che le pressioni sui prezzi sono di ...GODEGA - La proposta del Governo di adottare il modello francese sulle accise per le bevande alcoliche lascia perplessi tanto i produttori e il relativo indotto quanto i consumatori. Nel dettaglio infatti le imposte in questione incidono in Francia per oltre il doppio rispetto all'Italia (nello specifico il 232% in più). Sandro Bottega, patron dell'omonima ...