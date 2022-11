Welcome To Derry | annuciati gli showrunner della serie prequel di IT su Pennywise

BadTaste.it TV

La serie prequel di It ha trovato i suoi showrunner : saranno Jason Fuchs e Brad Caleb Kane a occuparsi del progetto prodotto per HBO Max, per ora intitolatoto. Lo show è in fase di sviluppo dal mese di marzo e, attualmente, non sono stati svelati i dettagli della trama oltre il fatto che sarà ideato per mostrare gli eventi ambientati prima ...50 minuti fa IT di Stephen King è una delle storie più amate dai fan dell'horror , e con la sua prossima serie TVto, la scrittrice Shelley Meals ha condiviso sui social una foto della writer's room, scrivendo: ' Primi giorno nella stanza degli scrittori diTO! Galleggiamo tutti qui '. It: scelti gli showrunner della serie prequel, Welcome to Derry | TV Jason Fuchs and Brad Caleb Kane have signed on to spearhead the upcoming It prequel series that examines the origins of Pennywise the clown.Andy Muschietti is wanted to direct the pilot episode while Jason Fuchs and Brad Caleb Kane will serve as showrunners.