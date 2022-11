“Una scelta bizzarra” Meloni infastidita sulle Ong | cosa non torna

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ci sono due questioni da chiarire sullo sbarco dei migranti che erano a bordo delle tre Ong approdate tra Catania e Regio Calabria. Così come occorre ancora comprendere a fondo il destino della Ocean Viking che ha sì preso la strada della Francia, ma senza che Parigi abbia esplicitamente invitato l’Ong a farlo. Almeno non ufficialmente, se è vero – come è vero – che il portavoce del governo francese stamattina chiedeva all’Italia di farsi carico degli oltre 230 migranti a bordo. Il caso Ocean Viking Partiamo da qui. Stamattina Oliver Veran ha rilasciato alcune dichiarazioni che sembravano smentire il presunto accordo tra Italia e Francia sullo sbarco dei migranti della Viking. Ieri sera Matteo Salvini e Giorgiaavevano “esultato” per la decisione dell’Ong di puntare verso la Francia (Corsica o Marsiglia i porti previsti). Ma stamattina Veran ha risposto che la ...

