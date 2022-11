Svizzera | le convocazioni per i mondiali

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Murat Yakin ha annunciato la lista dei convocati dellaper il mondiale: dalla Serie A Rodriguez e Aebischer Anche laè pronta per i: il ct Yakin ha reso nota oggi la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo. Dall’Italia arrivano ledel granata Rodriguez e Aebischer del Bologna. Di seguito la lista completa. Unsere 26 Spieler für die WMNos 26 joueurs pour la Coupe du MondeI nostri 26 giocatori per il MondialeNoss 26 giuveders per la WM@FIFAWorldCup #squad #aufgebot #sélection #convocazione#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/hqja5jsKvw— ?? Nati (@nati sfv asf) November 9, 2022 Portieri: Kobel (Borussia Dortmund), Kohn (Red Bull Salisburgo), Omlin (Monpellier), Sommer (Borussia Monchengladbach). Difensori: Akanji (Manchester City), Comert ...

...dall'acceso dibattito tra gli appassionati e tifosi relativo alle probabilidel ... ma poi clamorosamente eliminata ai calci di rigore dalla) o l'Inghilterra (sconfitta ai calci di ......azzurra Tathiana Garbin è intervenuta in conferenza stampa in vista della sfida contro la... ma ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo sempre risposto allee pian piano siamo salite di ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Murat Yakin ha diramato le convocazioni per l’ormai imminente rassegna iridata ... L’avventura mondiale della Svizzera comincerà il prossimo lunedì quando, ritrovatisi in mattinata a Kloten, alle ore ...