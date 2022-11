Sassuolo - Roma diretta 0 - 0 | miracolo Rui Patricio sul tiro di Frattesi

Commenta per primo Il general manager della, Tiago Pinto, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita con il. Il dirigente giallorosso è tornato sulle conseguenze del derby perso con la Lazio: ' Sono stati due giorni ...Lavuole dimenticare la sconfitta nel derby e centrare la quinta vittoria consecutiva in trasferta . La squadra di José Mourinho se la vedrà al Mapei Stadium contro ildi Dionisi nella ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...La vittoria della Lazio contro la Roma fa ancora male ai giocatori di Mourinho e alla stessa tifoseria. Felipe Anderson infatti si è reso l'uomo-derby che su un errore ...