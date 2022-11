Milan | l' addio è ufficiale | Ivan Gazidis lascerà il 5 dicembre

Le parole di Paolo Scaroni E il comunicato si chiude con le parole del presidente del, Paolo Scaroni: 'Come ho detto durante la nostra recente Assemblea degli Azionisti, è molto facile essere ...I bianconeri devono però battere la concorrenza di alcune big europee comeed Arsenal molto interessate all'ex United. Altro calciatore che potrebbe cambiare maglia è Eden Hazard , che ha un ...Il 5 dicembre 2022 l'Amministratore Delegato rossonero lascerà la società per cui ha lavorato dallo stesso mese del 2018.Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...