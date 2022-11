Micol Incorvaia | chi è la sorella minore di Clizia Incorvaia che sta rendendo la vita dura ad Antonella Fiordelisi

(Di mercoledì 9 novembre 2022)è entrata al GF VIP portando una buona dose di confusione. L’affascinante bionda ha acceso le ire di, ingelosita a causa della passata relazione dicon Edoardo Donnamaria. Eppure, nonostante le critiche accese, c’è una persona che ha fatto il tifo per lei sin dall’inizio ed è la sua sorellina, che l’ha incoraggiata dicendole di vivere la suain pieno, senza tenere conto delle critiche.e la: ecco come affrontano il GF VIP Nel momento in cuiha varcato le porte della casa più spiata d’Italia, ha immediatamente ...

Giaele si è sfogata con, protagonista di uno scontro furioso con Antonella Fiordelisi , mentre Antonino ha spiegato il proprio punto di vista alla schermitrice. Spinalbese ha ammesso ...Nello specifico a detta del nuovo concorrente la chiacchierata modella starebbe fingendo, per essersi rapportata in maniera diversa condurante la puntata: A giustificare la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “targeting e pubblicità” come specificato nella cookie policy. Il rifiuto d ...Dopo aver letto i commenti social sollevati da Giulia Salemi, Antonella ha confessato di aver avuto un flirt con Francesco Monte ...