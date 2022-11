La Lombardia offre la grande occasione di superare il bipopulismo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Dal punto di vista degli elettori (non del ceto politico!) che cosa è stata Forza Italia al nord? È stata una forza moderata capace di attrarre la maggior parte degli elettori che si riconoscevano nei cosiddetti partiti laici del pentapartito. Una forza capace anche di allargare quel consenso, soprattutto grazie alle capacità, alla notorietà e ai mezzi (economici e mediatici) del suo fondatore. Ma senza quel nucleo (che gli ha fornito anche un pezzo di classe dirigente e le idee migliori) anche il resto non sarebbe arrivato con tanta facilità. Vediamo un po’ di numeri a conferma (credo) della tesi. Per brevità e facilità di reperimento di dati omogenei prenderò a riferimento il voto in Senato in. 1992, ultime elezioni della cosiddetta prima repubblica. Cifre arrotondate. Elettori 6,4 milioni Votanti 5,9 milioni (91,9%!) PSI+PRI+PLI+PSDI = 1,1 milioni Lega ...

