I russi si ritirano da Kherson | cosa succede ora La scommessa di Putin - Esteri - quotidiano net

Lo conferma la Tass. La stessa notizia era arrivata nel pomeriggio da fonti ucraine. La decisione è stata presa dopo un rapporto ricevuto dal comandante delle forze russe in Ucraina, generale ...La mossa del Cremlino è una clamorosa ritirata: ha un senso militare ma rafforza la convinzione degli ucraini di poter vincere sul campo. I colloqui di pace, senza un completo ritiro russo, restano ...I russi si ritirano da Kherson: cosa succede ora. La scommessa di Putin La mossa del Cremlino è una clamorosa ritirata: ha un senso militare ma rafforza la convinzione degli ucraini di poter vincere ...Non a caso, la ritirata è stata annunciata dopo il voto americano di ... prendendo molto seriamente la minaccia russa di usare bombe nucleare tattiche per risollevare la situazione drammatica dei loro ...