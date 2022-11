Covid oggi Sardegna | 582 contagi e 3 morti | bollettino 9 novembre

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – Insi registrano582, 92022, ulteriorida coronavirus, di cui 507 diagnosticati con tampone antigenico, Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3384 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 100 ( + 9 ). Sono 7953 i casi di isolamento domiciliare ( – 417 ). Si registra il decesso di tre uomini di 64, 87 e 94 anni, residenti rispettivamente nella provincia del Sud, nella provincia di Sassari e nella Città Metropolitana di Cagliari. L'articolo proviene da Italia Sera.

Sky Tg24

Petrolio debole, con focus sulla domanda cinese alla luce dei lockdown antie sull'aumento ...punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa......la stretta sui raduni pubblici come i rave party Il Consiglio dei ministri si è riunitoa ... di contrasto ale una stretta ai raduni come i rave party Nel testo approvato ci sono norme ... Covid, le notizie. Fiaso, -6,3% ricoveri in 7 giorni, intensive stabili. LIVE Non solo Covid l’autunno e l'inverno 2022/23 potrebbe essere quello che gli scienziati americani hanno chiamato “triplendemia”. Tre virus sono infatti contemporaneamente presenti: il coronavirus Sars- ...Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.750 positivi su 17.376 tamponi esaminati, 2.081 in più di ieri con 12.399 ...