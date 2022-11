Top Gun | Maverick in 4K UHD e blu-ray | la recensione | video e audio strepitosi per volare con Tom Cruise

Leggi su movieplayer

(Di martedì 8 novembre 2022) Ladi Top Gun:in 4K UHD e blu-ray: il prodotto distribuito da Plaion presenta il film con Tomai vertici assoluti. Buoni anche gli extra. Campione di incassi, ricco di sequenze spettacolari e con un Tomin smagliante forma: Top Gun:, il sequel del celebre film del 1986, non poteva che essere attesissimo anche in home. Grazie a Plaion Pictures abbiamo potuto analizzare l'edizione più prestigiosa del film di Joseph Kosinski targata Paramount, ovvero quella a due dischi con le versioni in 4K UHD e in blu-ray. Il modo migliore per rivivere le emozioni del grande ritorno di Pete "" Mitchell, uno dei migliori e più spericolati piloti della marina, che nonostante trent'anni ...