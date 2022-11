MotoGP | test a Valencia | il 2023 è già cominciato

Primo giorno di scuola per Enea Bastianini in sella alla Ducati ufficiale. Sorriso raggiante e ottimi tempi neidi Valencia: la 'Bestia' ha chiuso la sessione mattutina con il quarto crono, a 267 millesimi di ritardo dal miglior tempo provvisorio di giornata (1:30.325 di Maverick Vinales su Aprilia). Ecco ...Ad appena 48 ore dalla fine della stagione 2022, idi oggi a Valencia hanno aperto il 2023 della classe. Le più veloci della sessione mattutina sono state le Aprilia di Maverick Vinales (1'30"325) e Aleix Espargaro (+0.073). Terza la ...A Valencia, dove domenica si è deciso il Mondiale MotoGP con la vittoria di Bagnaia, primi test verso il 2023. Il campione del mondo ha potuto provare la nuova Ducati, prima da pilota del team ufficia ...Agostini a Valencia per premiare il vincitore del nuovo trofeo per il miglior sorpasso della stagione, sul palco però sale un influencer: la furia di Ago ...