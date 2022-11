Le trivelle sbloccate archiviano decenni di dibattiti inutili

(Di martedì 8 novembre 2022) I giacimenti non seguono i confini amministrativi segnati dagli uomini. E infatti le riserve adriatiche di idrocarburi dal 2019 sono estratte da Croati, Greci, Albanesi e Montenegrini, le cui imprese operano appena qualche metro più in là dalla linea immaginaria di confine. Sono passati appena tre anni e il mondo è cambiato almeno due volte, a causa della pandemia e del conflitto ucraino che hanno imposto in ambito produttivo nuove catene del valore, con la conseguenza che logistica e produzione industriale sono tornati ad un legame indissolubile. Tre anni fa di questi tempi l'Italia era il Paese del Ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti che esortava gli studenti a scioperare contro il cambiamento climatico, arrivando al paradosso di chiamare come consulente del Ministero Vandana Shiva, che proponeva di abbracciare gli alberi perché l'energia dell'uomo potesse uccidere il ...

