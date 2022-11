Il Collegio 7 | le anticipazioni della quarta puntata | 8 novembre 2022

(Di martedì 8 novembre 2022) Il7: lequinta, 8Stasera, martedì 8, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quintade Il7, la nuova edizione del docu-reality che quest’anno vedrà un salto temporale grande e ardito. E’ stato deciso infatti di tornare ancora più indietro nel tempo. Dopo che la scorsa stagione era stata ambientata nel 1977, per quest’anno la produzione ha deciso di catapultare i giovanissimi studenti nel 1958, anno in cui l’Italia stava rinascendo dopo la Seconda guerra mondiale. Il cosiddetto periodo del “boom economico”. Ma vediamo insieme tutte lesulla quintaLa ...

Il7:della quinta puntata del docu - reality Nella quinta puntata de Ilarriva una telefonata da parte del Ministero della Pubblica Istruzione che annuncia una ... Scopriamo insieme le novità della quinta puntata della nuova edizione de Il Collegio, in onda stasera 8 novembre su Rai2 in prima serata.Ma il divertimento, si sa, se eccessivo e contrario alle regole del Collegio, non porta mai nulla di buono.