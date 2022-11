GF Vip solo al lunedì | Bruganelli lascia e spunta nome del vincitore

(Di martedì 8 novembre 2022) Cambia la programmazione del GF Vip 2022. Il reality show condotto da Alfonso Signorini sta realizzando ascolti soddisfacenti: la media provvisoria è del 20.46% di share e 2.611.250 telespettatori. Ad oggi la puntata più vista è quella del 3 ottobre, 25.09% di share e 3.313.000 spettatori. A partire da14 novembre i telespettatori dovranno fare a meno del doppio appuntamento settimanale: GF Vip andrà in ondaal. La decisione di Mediaset non ha niente a che fare con gli ascolti tv, ma è dettata dall'inizio dei Mondiali di Calcio 2022 su Rai1 a partire da domenica 20 novembre fino al 18 dicembre. Spazio agli incontri calcistici che preannunciano una 'morte Auditel' per tutto quello che andrà sulle reti concorrenti. SoniaGF Vip a Natale: Giulia Salemi al suo ...

