“Disturbati mentali” La frase choc dell' ambasciatore dei Mondiali | con chi se la prende

Leggi su iltempo

(Di martedì 8 novembre 2022) Che il Qatar non sia esattamente il tempio dei diritti ee libertà è storia nota. Ma tesi come quelle sostenute da uno degli ambasciatori del Mondiale 2022 – l'ex calciatore Khalid Salman - a pochi giorni dall'inizio del torneo, non hanno alcun diritto di cittadinanza. “L'omosessualità è un disturbo mentale”. Sono sei parole, definite “orribili” anche dalla ministra'Interno tedesca Nancy Faeser, che stridono in maniera preoccupante con i tempi odierni. E rappresentano solo un estratto di un'intervista rilasciata alla emittente televisiva tedesca Zdf, che verrà trasmessa integralmente in serata (20.15). L'opinione di Salman è parte del trailer del documentario “Qatar segreto”, diretto da Jochen Breyer e Julia Friedrichs. A situazione già compromessa, l'intervista è stata interrotta. Un rappresentante del comitato organizzativo dei ...