Champions League | l’Italia sogna 3 squadre ai quarti | non succede dal 2006

(Di martedì 8 novembre 2022) L’urna di Nyon è stata relativamente clemente con le italiani agli ottavi di: aisi può fare tris, l’ultima volta fu nelIl sorteggio degli ottavi diè stato benevolo, mettendo di fronte alle italiane delle sfide equilibrate e non impossibili. La speranza adesso è di avere tre italiane ai, cosa che nondalla stagione 2005/06. In quella occasione furono sempre le due milanesi, Inter e Milan e al posto del Napoli la Juve. I rossoneri in quella stagione superarono il Lione aiper uscire in semifinale contro il Barcellona, l’Inter uscì contro il Villarreal per la regola dei gol fuori casa e i bianconeri di Capello vennero eliminati dall’Arsenal, poi finalista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Inlo rivedremo in Italia, proprio come guida degli Spurs contro il Milan negli ottavi di finale della massima competizione europea. Del suo futuro, però, si continua a parlare senza ......un pari (1 - 1 a Old Trafford negli ottavi di Europadi due anni fa con gol di Kjaer) e ben 7 sconfitte. L'ultima vittoria contro una inglese, l'Arsenal, è del 2012, sempre ottavi di:...Su Repubblica Torino: Nantes, dolci ricordi sul cammino europeo della Juve ritrovata. L'ultima volta, ma anche l'unica, in cui la Juventus ha incrociato il suo cammino ...