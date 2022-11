Mid Term | ottobre rosso americano

Leggi su panorama

(Di lunedì 7 novembre 2022) Le elezioni di metà mandato negli Usa, l’8 novembre, rimescoleranno il Congresso e i governatori in 36 dei 50 Stati. Daranno la linea per le politiche energetiche, l’economia, il conflitto russo-ucraino, i rapporti con Europa e Cina. E a tenere il mondo col fiato sospeso è la «Red wave», la rimonta dei repubblicani in tutto il Paese. Mentre i media occidentali hanno seguito le elezioni statunitensi di Midconcentrandosi sui temi etici e ambientali, gli economisti di Al Jazeera hanno stilato le «cinque questioni economiche da tenere d’occhio» nell’imminente sfida alle urne dell’8 novembre. Inflazione, disoccupazione e crescita salariale, prezzi della benzina, crisi abitativa e recesso del prestito studentesco deineranno, per l’emittente satellitare con sede in Qatar, chi governerà il rinnovato Congresso - tra una settimana. Ai media americani ...