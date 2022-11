Luca Zaia | «I medici No vax? Rientro al lavoro inevitabile Io però non li manderei nei reparti a rischio»

Leggi su open.online

(Di lunedì 7 novembre 2022) INonon sono stati radiati dagli ordini professionali. E quindi erache tornassero in servizio. Il governo Meloni ha soltanto anticipato temporalmente una circostanza che si sarebbe comunque verificata. Questa è la tesi del presidente della Regione Venetosulaldei sanitari che non si sono vaccinati. In un’intervista a Liberodice che l’unica alternativa era la radiazione: «Non ne vedo altre. Io rispetto le idee di tutti, per carità.evitiamo discussioni che non stanno manco in piedi. C’è gente anche autorevole che si straccia le vesti. Ma poi, in concreto, cosa facciamo? Aspettiamo altri sei mesi, un anno ancora? Cosìil problema si rimanda e basta». Ma ...