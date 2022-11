Foggia-Avellino | Ghirelli | “Tifosi? Delinquenti Danno incalcolabile all’immagine della Serie C”

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il PresidenteLega Pro, Francesco, ha commento gli episodi verificatosi durante il match tra. “All’esito dell’identificazione dei responsabili da parte delle forze dell’ordine, la Lega Pro darà corso, senza indugio, ad ogni opportuna azione in sede giudiziaria per richiedere ai responsabili il risarcimento dei gravissimi danni che questo movimento calcistico professionistico sta subendo in conseguenza delle azioni delinquenziali”.ha poi continuato: “Basta! Chiedo scusa al Prefetto diche tanto aveva lavorato per ampliare i posti per accogliere. Basta! Ho dato mandato ai legali di intraprendere ogni opportuna azione per richiedere i danni a chi, facendo atti ...

La partitadi Lunedì 7 novembre 2022 in diretta: formazioni, cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il posticipo valido per il Girone C di Serie C- Lunedì 7 ..., succede di tutto intorno al 30esimo. Con l'ingresso dei tifosi biancoverdi cambia il clima allo Zaccheria, necessario l'intervento dei vigili del fuoco per rimuovere i fumogeni a ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Sospesa Foggia-Avellino poco dopo la mezz'ora: le due tifoserie hanno infatti iniziato un lancio di petardi e fumogeni che ha convinto l'arbitro a non far proseguire il match e a richiamare ...