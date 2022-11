Femminicidio nel Cagliaritano. Unhala moglie e si è costituito ai carabinieri che ha incontrato per strada. Il fatto è avvenuto verso le 12 a Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari. Sul posto, oltre ai ...Unhasua moglie a Capoterra , nel cagliaritano, domenica 6 novembre intorno a mezzogiorno. Dopo averla ferita si è allontanato e si è costituito ai carabinieri che ha incontrato per ...È morto così, nella notte, Luigi Izzo, barbiere 38enne di Castel Volturno (Caserta). L'uomo è stato accoltellato durante una lite da un uomo di circa 50 anni, che sembra fosse il papà del 27enne con ...Ancora un femminicidio in Italia. Un uomo ha accoltellato la moglie e si è costituito ai carabinieri che ha incontrato per strada. Il fatto è avvenuto verso le 12 a Capoterra, nella città metropolitan ...