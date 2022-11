Ucraina | Conte | ' posizione M5S per radicate convinzioni | no calcolo elettorale'

(Di domenica 6 novembre 2022) Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il nostro percorso politico non l'abbiamo improvvisato oggi o in occasione della recente campagna. È un anno e mezzo che lo prepariamo attraverso un processo di rinnovamento interno e di chiarificazione identitaria". Con queste parole il leader del Movimento 5 Stelle Giusepperisponde ad Affaritaliani.it, commentando il sondaggio della testata che vede un netto sorpasso dei 5 Stelle sul Partito Democratico. "Le nostre posizioni sulla guerra, sulla politica estera, sulle questioni sociali e ambientali sono il frutto di questo processo e quindi di nostre profonde e. Se cresciamo nei sondaggi ci fa piacere ma la nostra traiettoria è segnata a prescindere dalle rilevazioni statistiche. Noi puntiamo a realizzare un progetto di trasformazione della società ed ...

