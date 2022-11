Roma-Lazio 0-1 | l’incredibile errore di Ibanez condanna i giallorossi

(Di domenica 6 novembre 2022)– Tredicesima giornata di Serie A, ma soprattutto, 179esimo derby della Capitale che mette in palio punti pesanti per la classifica e una bella spinta motivazionale per il prosieguo della stagione. Tutti a disposizione per Mourinho ad esclusione degli infortunati Dybala e Wijnaldum, per Sarri invece assente lo squalificato Milinkovic con Immobile acciaccato e solo in panchina.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling,; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.A disp.: Svilar, Boer, Kumbulla Vina, Celik, Tripi, Matic, Bove, Tahirovic, Faticanti, El Shaarawy, Volpato, Cherubini, Belotti.All.: José Mourinho.(4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale,gnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Anderson, ...

si affrontano nel derby per la 13ª giornata di Serie A : fischio d'inizio alle 18 , arbitra Daniele Orsato della sezione di Schio, su Calciomercato.com gli episodi da moviola .-...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: CATALDI, FELIPE ANDERSON FLOP: IBANEZ, ABRAHAM VOTI(3 - 4 -...Mourinho 6: la Roma pressa e ci prova in qualunque modo, ma la Lazio è ben messa in campo ed è difficile da scardinare. La sua squadra non conclude in porta e Provedel può passare una serata, ...La Lazio batte la Roma nel derby della Capitale. Ai biancocelesti è bastato il gol di Felipe Anderson, servito da Pedro dopo il grossolano errore di Ibanez. Al triplice fischio è ...