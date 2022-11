TGCOM

commentaattorno alle 5.30 nei pressi di un locale notturno alla periferia di Trento. Sarebbero almeno 8 le persone coinvolte di cui 4 trasferite al pronto soccorso del Santa Chiara per medicazioni ...TRENTO . Prima un diverbio all'interno del locale e poi lo scontro fisico all'esterno.nel corso della notte a Trento nord , in via Alto Adige, dove sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri e volanti della Polizia . Coinvolti nella, culminata attorno alle 5 ... Maxi rissa a Trento, 8 persone coinvolte: 4 finiscono in ospedale La mega rissa, che ha coinvolto almeno otto persone, si è scatenata nei pressi di un locale a Gardolo. Sono intervenuti carabinieri e polizia ...La mega rissa, che ha coinvolto almeno otto persone, si è scatenata nei pressi di un locale. Sono intervenuti carabinieri e polizia ...