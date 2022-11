Madre e figlia trapiantate di cuore a distanza di 33 anni dallo stesso cardiochirurgo

(Di domenica 6 novembre 2022) Diin. Da un trapianto dia un altro. Una storia con un doppio lieto fine è quella che riguarda una donna, suae ilche ha, adi, operato entrambe: laè stata la prima paziente del medico e lal’ultima. È il 1989 quando Roberta Rapisardi, 28, si rivolge alUgolino Livi a causa di una grave cardiopatia. Su di lei, a Padova, viene eseguito un trapianto di, il primo di Livi in prima persona. L’intervento riesce, Roberta sta bene e dopo alcunidiventa mamma. A Benedetta, sua, si manifesta però la stessa cardiopatia. Oggi la giovane ha 25 ...

A Benedetta, sua, si manifesta però la stessa cardiopatia. Oggi la giovane ha 25 anni e a ottobre ha subito lo stesso intervento della. A operarla sempre Livi: è stato l'ultimo trapianto ...